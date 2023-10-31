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        Adana'da su ürünleri kontrol teknesi denize indirildi

        Adana'da yapımı tamamlanan su ürünleri kontrol teknesi denize indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:50
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        Adana'da su ürünleri kontrol teknesi denize indirildi
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        Adana'da yapımı tamamlanan su ürünleri kontrol teknesi denize indirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da yaptırılan su ürünleri kontrol teknesi Adana'ya getirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Karataş Limanı'nda denize indirilen teknede incelemelerde bulundu.

        Kökçüoğlu, Akdeniz'in en büyük balıkçılık filosuna sahip Adana'da avcılık faaliyetinin denetlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

        Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan tekne 6 milyon 750 bin liraya mal oldu. 12 metre uzunluğunda ve 3,8 metre genişliğindeki tekne 370 beygir gücünde motora sahip, saatte yaklaşık 46 kilometre hıza ulaşabiliyor.

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