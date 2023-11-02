Kozan'da polis ekipleri, uyuşturucunun zararlarını anlattı
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri, veli ve öğretmenlere uyuşturucunun zararları konusunda eğitim verdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri, veli ve öğretmenlere uyuşturucunun zararları konusunda eğitim verdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince, "Bilinçli Aile Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Fatih Anadolu Lisesi'nde seminer düzenledi.
Veliler ile öğretmenleri bağımlılık süreci hakkında bilgilendiren ekipler, uyuşturucunun zararlarını anlattı.
Eğitimin ardından katılımcılara broşür dağıtıldı.