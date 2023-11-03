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        Adana'da umuma açık iş yerleri polislerce denetlendi

        Adana'da, umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde ruhsatsız tabanca, uyuşturucu hap ve kaçak alkol ele geçiren polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:51
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        Adana'da umuma açık iş yerleri polislerce denetlendi
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        Adana'da, umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde ruhsatsız tabanca, uyuşturucu hap ve kaçak alkol ele geçiren polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki umuma açık işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Bazı iş yerlerindeki aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 81 mermi, 36 av tüfeği fişeği, 14 uyuşturucu hap ile bir miktar gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

        Bu suç unsurlarına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Ayrıca 3 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesi, belgesiz çalışma ve mesul müdürsüz faaliyet gösterme gerekçeleriyle idari işlem yapıldı.

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