Adana'da umuma açık iş yerleri polislerce denetlendi Adana'da, umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde ruhsatsız tabanca, uyuşturucu hap ve kaçak alkol ele geçiren polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da, umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde ruhsatsız tabanca, uyuşturucu hap ve kaçak alkol ele geçiren polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki umuma açık işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bazı iş yerlerindeki aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 81 mermi, 36 av tüfeği fişeği, 14 uyuşturucu hap ile bir miktar gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Bu suç unsurlarına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca 3 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesi, belgesiz çalışma ve mesul müdürsüz faaliyet gösterme gerekçeleriyle idari işlem yapıldı.