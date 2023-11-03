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        TBMM Sanayi Komisyonu, Hunutlu Termik Santrali'nde inceleme yaptı

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve komisyon üyeleri, Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Hunutlu Termik Santrali'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:07 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:07
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        TBMM Sanayi Komisyonu, Hunutlu Termik Santrali'nde inceleme yaptı
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        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve komisyon üyeleri, Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Hunutlu Termik Santrali'nde incelemede bulundu.

        Varank, komisyon üyeleri Adem Çalkın, Faruk Aytek, Öznur Bartin, Yusuf Ziya Aldatmaz, Arslan Tatar ile Hunutlu Termik Santrali'ni ziyaret etti.

        Komisyon Başkanı Varank ve beraberindekiler, santral binasında düzenlenen brifing toplantısında, Türk şirketi EMBA Elektrik Üretim AŞ Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Mete Bülgün ve santral müdürü Qingbin Zhang'dan bilgi aldı.

        Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Yumurtalık Kaymakamı Adil Nas, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'nün de yer aldığı toplantının ardından Komisyon Başkanı Varank ve beraberindekiler sahada incelemede bulundu.

        Varank, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, Hunutlu Termik Santrali'nin, Türkiye'nin en önemli elektrik santrallerinden biri olduğunu belirtti.

        Türk girişimci ile Çin'in ortaklaşa gerçekleştirdiği 1320 megavatlık termik santralle ilgili bilgi veren Varank, "Belki de Çin'in dünyadaki en büyük devlet yatırımlarından bir tanesi. Bu yatırım, gelişen bir ülke olan, sürekli enerji ihtiyacı olan Türkiye'nin ihtiyacını karşılaması açısından stratejik bir yatırım." diye konuştu.

        Varank, yatırımın gerçekleşmesi için hükümetin ilk günden beri elinden gelen kolaylığı sağladığını söyledi.

        Yatırımı yerinde görmek üzere sahada incelemeye geldiklerini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

        "İnşallah temennimiz resmi açılışının da bir an önce gerçekleşmesi. Şu anda full kapasite elektrik üretimine devam eden bir yatırımdan bahsediyoruz. 2 milyar doların üzerinde bir yatırımla hayata geçirildi ve burada kullanılan teknolojilere baktığımızda gerçekten türünün en güzel örneği, en son teknolojide yapılmış bir termik santral. Elbette dünyada termik santrallerle ilgili yapılan tartışmaların farkındayız. Özellikle karbon emisyonuyla ilgili dünyadaki farkındalığın biz de ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye kendisine 2053 yılında net sıfır emisyon hedefini zaten koydu. Ama biz gelişen bir ülkeyiz. Yatırımlarımıza devam etmek mecburiyetindeyiz. Bu alanda yapacağımız yatırımlarda da son teknolojileri kullanması, çevreye karşı saygılı, duyarlı teknolojilerin kullanılması şartıyla elbette ihtiyaçlarımıza dönüp bu tip yatırımların da ülkemizde yapılmasını önemsiyoruz."

        Varank, yatırımın Türkiye'ye kazandırılmış olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şirket üst yöneticisi Bülgün de santralin çevre hassasiyeti yüksek bir tesis olduğunun altını çizdi.

        Tabiata ve doğal yaşama zarar vermeden, bölgedeki deniz kaplumbağaların yaşamını tehlikeye atmadan yatırımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Bülgün, şunları kaydetti:

        "Bilim ve teknoloji her şeyin çaresini bulmuş. Eğer bilime, teknolojiye, mühendisliğe önem verirseniz, her şeyin en iyisini yapabilirsiniz. Bizim tesisimiz tabiata zarar vermeden, doğayı bozmadan, sanayi tesisinin yapılabileceğinin en büyük örneğidir."

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