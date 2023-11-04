Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.
Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 13 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Sahasında oynadığı 6 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Adana Demirspor, deplasmandaki 4 maçtan ise 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.
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