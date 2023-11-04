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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:39
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 13 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Sahasında oynadığı 6 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Adana Demirspor, deplasmandaki 4 maçtan ise 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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