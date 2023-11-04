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        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:51 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:59
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        Adana'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 B 6319 plakalı traktör, İmamoğlu-Aladağ kara yolunda yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

        Cenaze, itfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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