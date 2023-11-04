Adana'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 B 6319 plakalı traktör, İmamoğlu-Aladağ kara yolunda yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Cenaze, itfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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