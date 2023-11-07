Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı TÜYAP 16. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 150 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TÜYAP 16. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 150 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Vali Yavuz Selim Köşger, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde, organizasyonun Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri olduğunu söyledi.

Adana'nın tarımın başkentlerinden biri olduğunu aktaran Köşger, kente böylesi bir fuarın yakıştığını belirtti.

TÜYAP Fuarcılık Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Türk tarım sektörünün en önemli buluşmalarından birine 16'ncı kez ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Fuarın Türk tarım sektörünün en önemli paydaşlarının buluştuğu büyük bir platform olduğuna dikkati çeken Ersözlü, fuara 150 firmanın katıldığını anlattı.

Katılımcılardan, bağ-bahçe tel ve örtü sistemleri alanında faaliyet gösteren firmanın Genel Müdürü Fahrettin Yücel, 23 yıllık şirket olarak Adana'daki fuara neredeyse en başından beri katıldıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda ve borsa başkanları, ziraat odaları temsilcileri ile davetlilerin katılımıyla açılış gerçekleştirildi.

Fuar 11 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.