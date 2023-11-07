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        Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı

        TÜYAP 16. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 150 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:25
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        Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı
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        TÜYAP 16. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 150 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde, organizasyonun Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri olduğunu söyledi.

        Adana'nın tarımın başkentlerinden biri olduğunu aktaran Köşger, kente böylesi bir fuarın yakıştığını belirtti.

        TÜYAP Fuarcılık Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Türk tarım sektörünün en önemli buluşmalarından birine 16'ncı kez ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

        Fuarın Türk tarım sektörünün en önemli paydaşlarının buluştuğu büyük bir platform olduğuna dikkati çeken Ersözlü, fuara 150 firmanın katıldığını anlattı.

        Katılımcılardan, bağ-bahçe tel ve örtü sistemleri alanında faaliyet gösteren firmanın Genel Müdürü Fahrettin Yücel, 23 yıllık şirket olarak Adana'daki fuara neredeyse en başından beri katıldıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Vali Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda ve borsa başkanları, ziraat odaları temsilcileri ile davetlilerin katılımıyla açılış gerçekleştirildi.

        Fuar 11 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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