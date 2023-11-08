Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        AK Parti'li Sunay Karamık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

        TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Adana'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:03 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Sunay Karamık, Adana'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Adana'da ziyaretlerde bulundu.

        Karamık, partisinin Adana İl Başkanlığına, Yumurtalık ve Karataş ilçe teşkilatlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

        Buralarda teşkilat yönetimine Cumhuriyetin 100. yıl anısına rozet hediye eden Karamık, Ceyhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor Merkezing ziyaretler etti.

        Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik ve Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ile de görüşen Karamık, ilçelerin ihtiyaçları ve projeler hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Ankara'da "ücretsiz" ve "öğrenci" taşımada yeni karar!
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Duyurdu: "Adana'da oynayabilirler"
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        Engin Polat'ın yeni ifadesi ortaya çıktı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Havacılık yine uçuracak mı?
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Adana'da trafik kazasında anne öldü, oğlu yaralandı
        Adana'da trafik kazasında anne öldü, oğlu yaralandı
        Adana'da ruhsatsız silahla yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı
        Adana'da ruhsatsız silahla yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı
        Adana'da içme suyu borusunun patladığı yolda göçük oluştu
        Adana'da içme suyu borusunun patladığı yolda göçük oluştu
        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası
        Adana'da eski HDP il yöneticisine PKK/KCK'nın "ekonomik alan yöneticisi" ol...
        Adana'da eski HDP il yöneticisine PKK/KCK'nın "ekonomik alan yöneticisi" ol...