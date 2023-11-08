AK Parti'li Sunay Karamık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Adana'da ziyaretlerde bulundu.

Karamık, partisinin Adana İl Başkanlığına, Yumurtalık ve Karataş ilçe teşkilatlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

Buralarda teşkilat yönetimine Cumhuriyetin 100. yıl anısına rozet hediye eden Karamık, Ceyhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor Merkezing ziyaretler etti.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik ve Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ile de görüşen Karamık, ilçelerin ihtiyaçları ve projeler hakkında bilgi aldı.