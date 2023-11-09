Çukurova Belediyespor, başantrenör Mustafa Umut Uysal ile yollarını ayırdı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor, başantrenör Mustafa Umut Uysal ile yollarını ayırdı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor, başantrenör Mustafa Umut Uysal ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Mustafa Umut Uysal ile yollarımız ayrılmıştır. Uysal'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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