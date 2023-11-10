Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Adana'da, iki eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, iki eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde 2 eve operasyon düzenledi.

Adreste, ruhsatsız 10 tabanca, 10 şarjör, 30 mermi, bir uzun namlulu silah mermisi, bir ses fişeği, 248 gram metamfetamin ve 31,84 gram esrar ele geçirildi.

Polislerce gözaltına alınan şüpheliler Ş.Y, S.K. ve Ü.Y, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.