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        Büyük Önder Atatürk, Adana'nın ilçelerinde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 14:56 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:03
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        Büyük Önder Atatürk, Adana'nın ilçelerinde anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kozan ilçesinde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Kozan Belediye Sineması'nda düzenlenen etkinlikte de İsmet İnönü Ortaokulu öğrencileri şiirler okudu, öğretmeler de türküler söyledi.

        Programın sonunda ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

        Aladağ ilçesinde de Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte, Atatürk'ün yaşamından kesitler içeren sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) düzenlenen törende de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Çukurova Oyunculuk Anasanat Dalı öğrencilerinin "1938 Son Yıl" adlı drama gösterisi sunduğu etkinlikte, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

        Törene, Vali Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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