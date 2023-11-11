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        Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Adana'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 20:44 Güncelleme: 11.11.2023 - 20:44
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        Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Adana'ya geldi.

        Adana Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi kalabalık bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

        Kafile, kendilerini bekleyen otobüsle kentte bir otele geçti.

        Adana Demirspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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