Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi kalabalık bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

Kafile, kendilerini bekleyen otobüsle kentte bir otele geçti.

Adana Demirspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

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