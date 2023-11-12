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        Adana'da ağa dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı

        Adana'nın Karataş ilçesinde, kaçak atılmış ağa takılan deniz kaplumbağası denetime çıkan ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 12.11.2023 - 11:52
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        Adana'da ağa dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı
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        Adana’nın Karataş ilçesinde, kaçak atılmış ağa takılan deniz kaplumbağası denetime çıkan ekiplerce kurtarıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karataş ilçesi sahilinde yaptıkları denetimde denize kaçak misina ağ atıldığını tespit etti.

        Kaçak atılan ağı toplamaya başlayan ekipler, ağa dolanmış halde deniz kaplumbağasına rastladı.

        Görevliler, ağa dolanan deniz kaplumbağasını kurtardı.

        Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen deniz kaplumbağası ekiplerce suya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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