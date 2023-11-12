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        Adana'da Varda Ultra Trail Koşusu yapıldı

        Adana'da Varda Ultra Trail Koşusu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:01
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        Adana'da Varda Ultra Trail Koşusu yapıldı
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        Adana'da Varda Ultra Trail Koşusu gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adana Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Adana Running Club ve Rossist Event iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen koşuya 8 ülkeden 70'i yabancı toplam 750 sporcu katıldı.

        Tüm parkurların Varda Köprüsü'nde son bulduğu etkinlikte, Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı parkurundan yarışmaya başlayan 250 sporcu, çıkış noktasına trenle, Kapıkaya Kanyonu'ndan start alan sporcular ise başlangıç noktasına otobüsle götürüldü.

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da trenle giden sporcularla Pozantı'ya ulaştı. Karalar, yarışmanın bir bölümünde koşuya katıldı.

        Belemedik Tabiat Parkı, Kapıkaya Kanyonu, Çakıt Vadisi ve Varda Köprüsü'nü içine alan koşuda sporcular, 3 ayrı parkurda yarıştı.

        Yarışın ardından dereceye giren sporcular için Adana Tren Garı önünde ödül töreni düzenlendi.

        Karalar, burada yaptığı konuşmada, çok zor parkurları koşan sporcuları kutladı.

        Kültürün, sanatın, tarihin, gastronominin şehri Adana'nın aynı zamanda bir spor kenti haline de geldiğini belirten Karalar, etkinliğin geleneksel hale getirileceğini kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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