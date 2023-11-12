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        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, maçta tek eksiğin gol olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 22:03 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:03
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        Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, maçta tek eksiğin gol olduğunu söyledi.

        Sancak, maç çıkışı stat önünde yaptığı açıklamada, maçın güzel geçtiğini belirtti.

        Maçın kaderini değiştirecek pozisyonlar olmadığını ifade eden Sancak, "Tek eksik goldü. İki takım gol atabilseydi, daha güzel olurdu. Futbolseverlere güzel bir maç izletmiş olurduk. Mücadelesi üst düzeyde olan bir maçtı." dedi.

        Hakemin genel olarak iyi olduğunu belirten Sancak, şunları kaydetti:

        "Fenerbahçe yöneticileri de aynı kanıda. Maçın kaderini değiştirecek bir olay olmadı. Yeni Adana Stadı'nda iki takım maç oynuyor. Adanaspor cuma günü oynadı. Çok önemli isimler bu zeminde oynuyor. Bir sakatlık olursa belki sahanın 1-2 yıl masrafına eş değer bir gider olur. Maalesef böyle sıkıntılar oluyor. Bakanlığın bir an önce çözüm bulması lazım. Geçen Sayın Bakanımızla görüştük. Adana'ya 15 bin kişilik stat yapılması lazım. Çünkü Adana Demirspor, Adanaspor ve Adana FK daha var. 3. lige çıkacak bir iki takım var. Bir stat kaldırmıyor. Sakatlıklara da sebebiyet verir. Rica ediyorum sayın Bakanımdan, bir an önce buraya el atıp, 15 bin kişilik bir stat daha yapılması lazım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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