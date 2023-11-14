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        Adana Valiliğinden "yaşam mücadelesi verdiği" iddia edilen kadınla ilgili açıklama

        Adana Valiliği, "4 çocuğuyla harabeyi andıran evde yaşam mücadelesi verdiği" iddia edilen kadınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 19:24 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:24
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        Adana Valiliğinden "yaşam mücadelesi verdiği" iddia edilen kadınla ilgili açıklama
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        Adana Valiliği, "4 çocuğuyla harabeyi andıran evde yaşam mücadelesi verdiği" iddia edilen kadınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Valilik, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Eşi en yakın arkadaşı ile kaçtı; 4 çocuğu ile yaşam mücadelesi veriyor" başlıklı haberle ilgili olarak açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

        Açıklamada, haberde bahsi geçen Tezcan Sönmez'in devlet kurumlarından her ay düzenli olarak toplam 9 bin 266 lira nakdi yardım ve 225 lira 25 kuruş da elektrik tüketim yardımı aldığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

        "Farklı tarihlerde 4 defa kadın konukevine yerleştirilmiş ve her defasında kendi rızası ile konukevinden ayrılmıştır. Karataş Kaymakamı ve Karataş Belediye Başkanı kendisini ikametinde ziyaret etmiş; ziyaret sırasında daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları amacıyla otel de dahil olmak üzere kendisine sunulan çeşitli konaklama ve iş tekliflerini reddetmiş, sadece bulunduğu mahallede konaklamak istediğini dile getirmiştir. Şu an ikamet ettiği mahallede kiralık ev bulunamadığından Karataş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca ev ihtiyacının geçici olarak karşılanabilmesi amacıyla 17 Ekim 2023 tarihinde konteyner teslim edilmiştir."

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