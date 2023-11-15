İletişimci ve yazar Çetin Oranlı, yeni kitabı için imza günü düzenledi İletişimci ve yazar Çetin Oranlı, yeni kitabı "Her Mevsim Baharı Yaşayan Şehir Adana"nın imza gününü yaptı.

İletişimci ve yazar Çetin Oranlı, yeni kitabı "Her Mevsim Baharı Yaşayan Şehir Adana"nın imza gününü yaptı.

Oranlı, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir kitapçıda gerçekleşen etkinlikte, okurlarına yeni kitabını imzaladı.

Burada açıklamada bulunan Oranlı, "Her Mevsim Baharı Yaşayan Şehir Adana"nın 6. kitabı olduğunu söyledi.

Bununla ilk şehir kitabını da yazdığını belirten Oranlı, "Bu özel bir yeri olan kitap. Aslında farklı düşüncelerden evrilerek okurlara ulaştı. Adana'nın renkli dokusunu, bereketli topraklarını, coğrafyasını, tarihi kimliğini yansıtmaya çalıştık. Dolayısıyla şehir kitapları arasında yerini aldı. Şehir kitapları, bir nevi o bölge için tarihsel hafıza niteliğinde. Umarım yararlı olur." diye konuştu.