Adana'da ölümlü kazaya yol açan aracın otoyolda ters yönde seyretmesi kamerada Adana'nın Ceyhan ilçesinde kendisinin de arasında olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına neden olan hafif ticari araç sürücüsünün, otoyolda ters yönde ilerlemesi başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kendisinin de arasında olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına neden olan hafif ticari araç sürücüsünün, otoyolda ters yönde ilerlemesi başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda dün Fatih İlkgün idaresindeki 06 DSC 216 plakalı otomobille çarpışan Kemal Boz yönetimindeki 01 EZV 42 plakalı hafif ticari aracın ters yönde ilerleyişine ililkin görüntülere ulaşıldı.

Otoyoldaki başka bir araca ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çok sayıda araç trafikte ilerlediği sırada Kemal Boz yönetimindeki hafif ticari araç da ters yönde hızla seyrediyor.

Sol şeritte ilerlediği sırada karşısından gelen hafif ticari aracı fark eden bir panelvan sürücüsü de kaza yapmamak için orta şeride geçiyor.

Ters yönde ilerlemeyi sürdüren hafif ticari araç, daha sonra kamera açısından çıkıyor.

Kemal Boz yönetimindeki hafif ticari araç, dün Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ters yönde ilerlediği sırada Fatih İlkgün idaresindeki otomobille çarpışmıştı. Kazada sürücü Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile Fatih İlkgün olay yerinde yaşamını yitirmişti.