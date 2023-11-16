Adana'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 94 yaşında vefat eden Kore gazisi İbrahim Kurtaran'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kurtaran için Kozan Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Kurtaran'ın naaşı, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Kurtaran'ın ailesi, İmamoğlu Kaymakamı Osman Şahin, İlçe Belediye Başkanı Kazım Özgan, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Hasan Boz ve vatandaşlar katıldı.

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