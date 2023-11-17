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        Adana'da ruhsatsız 17 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

        Adana'da bir araçta ve evde ruhsatsız 17 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:55
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        Adana'da ruhsatsız 17 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
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        Adana'da bir araçta ve evde ruhsatsız 17 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu silah bulunduğunu belirlediği bir otomobili durdurup aradı.

        Ekipler, aracın bagaj bölümüne gizlenmiş ruhsatsız 17 tabanca ve 26 gram esrar buldu.

        Bunun üzerine araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Ekipler, zanlıların ikametinde yaptıkları aramalarda da ruhsatsız av tüfeği, balistik yelek ile 3 şarjör ele geçirdi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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