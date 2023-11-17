Adana'da ruhsatsız 17 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi Adana'da bir araçta ve evde ruhsatsız 17 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir araçta ve evde ruhsatsız 17 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu silah bulunduğunu belirlediği bir otomobili durdurup aradı.

Ekipler, aracın bagaj bölümüne gizlenmiş ruhsatsız 17 tabanca ve 26 gram esrar buldu.

Bunun üzerine araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, zanlıların ikametinde yaptıkları aramalarda da ruhsatsız av tüfeği, balistik yelek ile 3 şarjör ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.