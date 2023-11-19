Adana'da yağış nedeniyle yaylada mahsur kalan 11 çoban ve hayvanları kurtarıldı Adana'nın Feke ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan 11 çoban ve hayvanları, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan 11 çoban ve hayvanları, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akoluk Mahallesi'nde koyunlarını otlatan 11 çoban, şiddetli yağış nedeniyle yolu kapanan Kanoluk Yaylası'nda mahsur kaldı.

İhbar üzerine Feke Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giden belediye ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından çobanlar ile sürülerinin güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı. Hayvanlar, ekiplerin de yardımıyla çobanlar tarafından ahırlara yerleştirildi.

Çobanlar, ekiplere teşekkür etti.