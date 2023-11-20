Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tabiat parkında satranç turnuvası yapıldı

        Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda Yıldırım Satranç Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:44 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da tabiat parkında satranç turnuvası yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda Yıldırım Satranç Turnuvası düzenlendi.

        Türkiye Satranç Federasyonu tarafından açık, 8 yaş altı ve 10 yaş altı olmak üzere 3 kategoride düzenlenen turnuvaya 70 yarışmacı katıldı.

        Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, tabiat parkındaki turnuvayı ziyaret ederek yarışmacılarla sohbet etti.

        Doğanın içerisinde akıl oyunu oynandığını ifade eden Çay, "Turnuva yoğun bir ilgi gördü. Hem yarışmacılar hem de aileleri heyecan içerisindeler. Sonbaharın güzelliklerinin olduğu Belemedik Tabiat Parkı birçok güzelliğe ve misafirlere ev sahipliği yapıyor." dedi.

        Turnuvada 6 tur yapılan müsabakalar sonucunda derece girenlere ödüllerini Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, Pozantı Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Doğucu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Zeybek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Ekonomi sınıfında yeni nesil hafif koltuk
        Ekonomi sınıfında yeni nesil hafif koltuk
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        Rebic rüzgarı!
        Rebic rüzgarı!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım

        Benzer Haberler

        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
        TSE'den belediye ve sanayi kuruluşlarına "Su Verimliliği Yönetim Sistemi" ç...
        TSE'den belediye ve sanayi kuruluşlarına "Su Verimliliği Yönetim Sistemi" ç...
        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis c...
        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis c...
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
        Adana'da 6 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana'da 6 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı