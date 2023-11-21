Adana'da besicilere yaşam çadırı desteği yapıldı

Adana’da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında geçimlerini göçer hayvancılıkla sağlayan 42 aileye yaşam çadırı verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde rakımı 650 metreden yüksek dağ köylerinde yaşayan üreticilere destekte bulunuldu.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan 42 aileye proje kapsamında yaşam çadırı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, projenin genel amacının kırsalda yaşayan ailelerin refah seviyesini yükseltmek olduğunu belirtti.

Proje kapsamında desteklerin sürdüğünü aktaran Kökçüoğlu, ailelere her türlü iklim koşullarına dayanıklı, 31 metrekare yaşam alanı olan çadır dağıttıklarını kaydetti.