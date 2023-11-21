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        Pozantı'da asayiş uygulaması yapıldı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:29
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        Pozantı'da asayiş uygulaması yapıldı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaymakamlığın açıklamasına göre, polis ve jandarma ekipleri 10-18 Kasım'da ilçe genelinde uygulama yaptı.

        Uygulamada, ruhsatsız 19 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 910 mermi, 66 gram metamfetamin, 26,8 gram eroin, 6 gram kokain, 641,5 gram esrar, 1199 uyuşturucu hap ve 111,8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzemelerle ilgili gözaltına alınan 11 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Aranan 24 şüphelinin yakalandığı uygulamada, ihlaller nedeniyle araç sürücülerine toplam 311 bin 65 lira ceza kesildi, 13 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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