Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.

Karataş Bulvarı'ndaki apartmanın 13. katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kimsenin olmadığı öğrenilen evde hasar meydana geldi.

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