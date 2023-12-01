Adana'da 675 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir otomobilde 675 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pozantı-Adana kara yolundaki uygulamada bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Araçta bulunan kutularda, 675 bin doldurulmuş gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.​​​​​​​

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