Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 675 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi

        Adana'nın Pozantı ilçesinde bir otomobilde 675 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 675 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Pozantı ilçesinde bir otomobilde 675 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

        Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pozantı-Adana kara yolundaki uygulamada bir otomobili durdurarak arama yaptı.

        Araçta bulunan kutularda, 675 bin doldurulmuş gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar

        Benzer Haberler

        Adana'da imal edilen panolarla Karabağ'da güneşten elde edilen enerji depol...
        Adana'da imal edilen panolarla Karabağ'da güneşten elde edilen enerji depol...
        Adana'da liseler arası voleybol turnuvası tamamlandı
        Adana'da liseler arası voleybol turnuvası tamamlandı
        2 kişinin öldüğü kazada otomobili kullanan alkollü sürücü de hayatını kaybe...
        2 kişinin öldüğü kazada otomobili kullanan alkollü sürücü de hayatını kaybe...
        Adana'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis
        Adana'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis
        Adana'da patlayan su borusu ulaşımı aksattı
        Adana'da patlayan su borusu ulaşımı aksattı
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak