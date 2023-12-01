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        Adana'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, üzerinde 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:20 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:20
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        Adana'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, üzerinde 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Ticari araçla ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisini alan polis ekipleri, T.G. idaresindeki aracı durdurdu.

        Otomobilde arama yapan ekipler, F.K'nin üzerinde 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Ekipler, araçta bulunan F.K. ve T.G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. tutuklandı, T.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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