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        Adana'da "Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu" yapıldı

        Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen "Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu"nda, "Bay Tosunoğlu" isimli at birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:07
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        Adana'da "Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu" yapıldı
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        Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen "Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu"nda, "Bay Tosunoğlu" isimli at birinci oldu.

        Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 9 atın katıldığı 1900 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışı, jokeyliğini Müslüm Çelik'in yaptığı "Bay Tosunoğlu" kazandı.

        Koşuyu izleyen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yarışın ardından at sahibi Sevgi Tosunoğlu adına kupayı antrenör Cumali Karataş'a verdi.

        Çay, gazetecilere, Pozantı'nın tanıtılması adına önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

        Yarışa katılanları tebrik eden Çay, "Adana Yeşiloba Hipodromu'nda ilçemizin canlı yayınla tanıtılması ve 'Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu' olarak isimlendirilmesi, tanıtım açısından son derece gurur verici oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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