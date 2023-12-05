Adana'da "Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu" yapıldı

Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen "Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu"nda, "Bay Tosunoğlu" isimli at birinci oldu.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 9 atın katıldığı 1900 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışı, jokeyliğini Müslüm Çelik'in yaptığı "Bay Tosunoğlu" kazandı.

Koşuyu izleyen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yarışın ardından at sahibi Sevgi Tosunoğlu adına kupayı antrenör Cumali Karataş'a verdi.

Çay, gazetecilere, Pozantı'nın tanıtılması adına önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Yarışa katılanları tebrik eden Çay, "Adana Yeşiloba Hipodromu'nda ilçemizin canlı yayınla tanıtılması ve 'Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu' olarak isimlendirilmesi, tanıtım açısından son derece gurur verici oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.