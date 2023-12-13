Pozantı'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın "Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirlerine" ilişkin genelgesi doğrultusunda Pozantı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, Kaymakam Fatih Karamahmut başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Fatih Karamahmut, amaçlarının ilçedeki vatandaşların kış şartlarını daha güvenli ve konforlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Pozantı'nın otoyol, kara yolu ve demir yolunun bulunduğu önemli bir ilçe olduğunu aktaran Karamahmut, şöyle konuştu:

"Özellikle kara yolları ve belediye ekiplerinin tüm makine ve araçlarının bakımının yağışlar gelmeden yapılmasını istiyorum. Olası bir kar yağışında geçmiş dönemlerdeki gibi herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yollarımızı güvenli ve hızlı bir şekilde açalım. Hatta kapanmasına izin vermeden çalışmalarımızı gerçekleştirelim. Çünkü bulunduğumuz bölgede yol kapanırsa Türkiye'nin ulaşım ağı durmuş demektir. Akdeniz ve Güneydoğu'yu İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir coğrafyadayız. Tüm kurumlar ve personeller gerekli özveriyi göstererek çalışmalarına dikkat etmelidirler."

Belediye Başkanı Mustafa Çay da yoğun kar yağışında ilçenin yüksek kesimlerinde hayvancılıkla uğraşanlara ulaşmakta güçlük çektiklerini belirtti.