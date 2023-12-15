Adana'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını belirledikleri bir aracı Niğde-Pozantı Otoyolu'nda uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 320 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar bulundu.

Ekipler, araçtaki E.S ve N.O'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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