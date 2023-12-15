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        Adana'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:04
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        Adana'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını belirledikleri bir aracı Niğde-Pozantı Otoyolu'nda uygulama noktasında durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 320 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar bulundu.

        Ekipler, araçtaki E.S ve N.O'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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