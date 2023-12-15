Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Hattı'nın temeli atıldı Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Hattı'nın temel atma töreni düzenlendi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Hattı'nın temel atma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince, İmamoğlu ve Kozan ilçeleri ile Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin mahallelerine su götürecek Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Hattı'nın temeli törenle atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, 4 yıl 8 aylık sürede Adana'yı geçmişte görülmeyen büyüklükte ve sayıda hizmetlerle buluşturduklarını söyledi.

Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Hattı projesinin 3 milyar liralık bir yatırım olduğunu belirten Karalar, "Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Hattı gibi Adana tarihinin en önemli projelerinden birinin temelini atmaktan büyük gurur duyuyorum." dedi.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse de ilçelerine destekten dolayı Başkan Karalar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kıraç, sevenlerine konser verdi.