Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve fotoğrafçılık hakkında çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği "Adana Fotoğraf Haftası" başladı.

Seyhan Belediyesi ile Otofokus Fotoğraf ve Sanat Topluluğu iş birliğinde düzenlenen etkinliğin açılışı Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, her kültürel etkinlikle kent ekonomisine büyük katkı sağlandığını belirtti.

Düzenleyecekleri etkinliklerle Adana'yı eski günlerine kavuşturmak istediklerini dile getiren Akay, katılımcıların kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturulmasının kazanımlarının yüksek olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar "100'ün 100'ü Adanalı Fotoğrafçılar" fotoğraf sergisini gezdi.

Etkinliğe, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Ulukan ile gazeteci, yazar, belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk ve iş insanı Ali Haydar Bozkurt katıldı.

21 Aralık'a kadar sürecek etkinliklerde fotoğraf sanatı hakkında paneller ve söyleşiler düzenlenecek.

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