Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir kişi silahla öldürüldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 07:52 Güncelleme: 21.12.2023 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir kişi silahla öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobilinden inen Turan Rigan'a (44), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Rigan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Rigan'ın cesedi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        EVİNİN ÖNÜNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
        EVİNİN ÖNÜNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
        Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Çukurova Belediyespor, pasör Nina Stojiljkovic'i transfer etti
        Çukurova Belediyespor, pasör Nina Stojiljkovic'i transfer etti
        Turnuvalarda madalya alan sporculardan halk eğitim merkezine ziyaret
        Turnuvalarda madalya alan sporculardan halk eğitim merkezine ziyaret
        Arkadaşını tabancayla başından vuran şüpheli tutuklandı, 3 kişi de ev hapsi...
        Arkadaşını tabancayla başından vuran şüpheli tutuklandı, 3 kişi de ev hapsi...