Adana'da bir kişi silahla öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobilinden inen Turan Rigan'a (44), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Rigan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Rigan'ın cesedi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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