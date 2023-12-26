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        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 21:03 Güncelleme: 26.12.2023 - 21:09
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        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Çandılar Mahallesi'nde sokakta Muhammet Akyol (38) ile Mahir S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Olayın kavgaya dönmesi üzerine Akyol, silahla Mahir S'yi yaraladı. Bunun üzerine kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli de Akyol'a ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılardan Akyol, kaldırıldığı Feke Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahir S. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Jandarma, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen O.S'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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