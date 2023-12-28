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        Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 00:10 Güncelleme: 28.12.2023 - 00:20
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        Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Yusuf K. idaresindeki 01 ARB 343 plakalı otomobil Barış D'nin kullandığı 01 PY 797 plakalı kamyonetle merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle D-400 kara yolundaki kavşakta çarpıştı.

        Sürücüler ile otomobildeki Eyüp Sabri K. (20) ve Melike K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Eyüp Sabri K, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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