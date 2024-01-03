Adana'da çarpışan 2 kamyonun sürücüleri yaralandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 2 kamyonun çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 01 BPE 40 ve 01 ACY 540 plakalı kamyonlar, Zeynepli Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasar oluşan kamyonlar, jandarmanın incelemesinin ardından yoldan çekildi.

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