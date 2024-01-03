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        Pozantı'da bisiklet sporcuları, kurtuluş törenine Türk bayrağı taşıyacak

        Adana'nın Pozantı ilçesinde bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağını kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde düzenlenecek törene götürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:26
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        Pozantı'da bisiklet sporcuları, kurtuluş törenine Türk bayrağı taşıyacak
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağını kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde düzenlenecek törene götürecek.

        Atatürk Parkı'nda 5 Ocak'ta yapılacak törene katılacak bisikletliler, taşıyacakları Türk bayrağını Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut'tan teslim aldı.

        Sporcuları tebrik eden Karamahmut, "Milli iradeye daha çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde sizin gibi vatanını seven ve al bayrağı göklerde taşıyacak gençlere çok ihtiyacımız var" dedi.

        Bisikletlilerin uğurlandığı programa Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Doğucu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Nuri Dilek ve İlçe Emniyet Müdürü Kahraman Özkeskin katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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