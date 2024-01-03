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        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 23:10 Güncelleme: 03.01.2024 - 23:16
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        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Civantayak Mahallesi'nde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 AFR 988 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobille çarpıştı.

        Yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 01 AFR 988 plakalı otomobilde sıkışan kadın sürücüyü çıkartmak için çalışma başlattı.

        Vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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