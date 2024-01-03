Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Civantayak Mahallesi'nde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 AFR 988 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobille çarpıştı.

Yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 01 AFR 988 plakalı otomobilde sıkışan kadın sürücüyü çıkartmak için çalışma başlattı.

Vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.