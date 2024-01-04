Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da hayvan otlatırken kaybolan çocuk 7 saatlik çalışmayla bulundu

        Adana'da ailesiyle hayvan otlattığı sırada kaybolan çocuk, 7 saat süren arama çalışmaları sonucu dağlık alanda uyurken bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 01:46 Güncelleme: 04.01.2024 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da hayvan otlatırken kaybolan çocuk 7 saatlik çalışmayla bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da ailesiyle hayvan otlattığı sırada kaybolan çocuk, 7 saat süren arama çalışmaları sonucu dağlık alanda uyurken bulundu.

        Karaisalı ilçesi Bekirli köyünde Kemal Gönen, bir süre birlikte hayvan otlattığı 7 yaşındaki oğlu F. Gönen'in kaybolduğunu fark etti.

        Çevrede arama yapan Gönen bu sırada durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Çocuğa ulaşmak için çalışmalarını sürdüren görevlilere farklı sivil toplum kuruluşlarının 57 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

        Ekipler çocuğu yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu evinin yakınındaki dağlık alanda uyurken buldu.

        Sağlık sorununun olmadığı tespit edilen çocuk ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        Galibiyetle başladı
        Galibiyetle başladı
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        İran'da art arda patlama! 95 ölü!
        İran'da art arda patlama! 95 ölü!
        4. kattan otomobilin içine düştü
        4. kattan otomobilin içine düştü
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Babası oğlunu öldürdü!
        Babası oğlunu öldürdü!
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı

        Benzer Haberler

        SEYİR HALİNDE MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ
        SEYİR HALİNDE MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ
        Seyir halinde motoru tutuşan otomobil, kullanılmaz hale geldi
        Seyir halinde motoru tutuşan otomobil, kullanılmaz hale geldi
        Adana'da kaybolan Ferdi, 7 saat sonra dağlık alanda uyurken bulundu
        Adana'da kaybolan Ferdi, 7 saat sonra dağlık alanda uyurken bulundu
        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Kazara kendini vurarak hayatını kaybeden uzman çavuşun ailesine acı haber u...
        Kazara kendini vurarak hayatını kaybeden uzman çavuşun ailesine acı haber u...
        Kozan'da şehitler dualarla anıldı
        Kozan'da şehitler dualarla anıldı