Adana'da devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

Cumali Erçik (74) idaresindeki 46 F 7353 plakalı otomobil, Oğlanpınarı mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Nurten Erçik (67), devriye görevi sırasında kazayı fark eden jandarma ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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