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        Adana'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otoyol kenarında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 06.01.2024 - 09:43
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        Adana'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otoyol kenarında erkek cesedi bulundu.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Organize Sanayi Bölgesi çıkışı yakınında hareketsiz halde birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Miraç I. olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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