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        Adana'da ayağı bisiklete sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

        Adana'da ayağı bisikletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:58
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        Adana'da ayağı bisiklete sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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        Adana'da ayağı bisikletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.

        Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bisiklet süren çocuğun ayağı, pedal ile tekerler arasındaki boşluğa sıkıştı.

        Çocuğun ayağını çıkaramaması üzerine itfaiyeye haber verildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pedal kısmını gevşeterek çocuğu kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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