Adana'da ayağı bisiklete sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Adana'da ayağı bisikletine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı.

Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bisiklet süren çocuğun ayağı, pedal ile tekerler arasındaki boşluğa sıkıştı.

Çocuğun ayağını çıkaramaması üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pedal kısmını gevşeterek çocuğu kurtardı.

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