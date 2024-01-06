Yukatel Adana Demirspor, Svensson ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Svensson'a teşekkür edilerek, "Profesyonel futbolcumuz Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Svensson'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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