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        Adana'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 18:14 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:28
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        Adana'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Büyükmangıt Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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