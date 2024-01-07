Adana'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Büyükmangıt Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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