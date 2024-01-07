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        Adana'da park halindeki iş makinesi yandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeyken alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 22:07 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:17
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        Adana'da park halindeki iş makinesi yandı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeyken alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

        Dokuztekne Mahallesi'nde park halindeki iş makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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