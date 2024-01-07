Adana'da park halindeki iş makinesi yandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeyken alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Dokuztekne Mahallesi'nde park halindeki iş makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

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