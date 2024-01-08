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        Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 polis öldü, 1 polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:24
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        Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 polis öldü, 1 polis yaralandı.

        Polis memuru Yusuf Morlalı yönetimindeki 44 AEJ 202 plakalı otomobil, Pozantı-Adana Otoyolu'nun Akçatekir rampası mevkisinde İrfan Yüksel yönetimindeki 33 ASC 083 plakalı konteyner yüklü tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, araçtaki polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı sürücü Morlalı ise ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İki polis memurunun İstanbul'da görev yaptıkları ve izne gittikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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