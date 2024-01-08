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        Adana'da minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:00
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        Adana'da minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Umut E. idaresindeki 01 U 0427 plakalı minibüs, Adana-Kozan kara yolu Tırmıl mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 7 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi ve Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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