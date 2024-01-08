Adana'da minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Umut E. idaresindeki 01 U 0427 plakalı minibüs, Adana-Kozan kara yolu Tırmıl mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 7 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi ve Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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