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        Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Adana'da 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:37
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        Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Adana'da 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, motosikletini satmak için internete 23 Kasım'da ilan veren Alican Y. ile kendisini polis memuru olarak tanıtan kişi iletişime geçti.

        Bunun üzerine Alican Y, motosikleti almak istediğini belirten kişiyle adliye yakınındaki otoparkta buluştu.

        Şüphelinin test etmek için bindiği motosikletle geri dönmemesi üzerine Alican Y, durumu polise bildirdi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine yaptığı araştırmayla şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Polis olmadığı belirlenen şüpheli Murat A, saklandığı merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki ikamete yapılan baskınla yakalandı.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin aynı yöntemle 4 Ocak'ta Mustafa C'nin motosikletini de çaldığını belirledi.

        Öte yandan, 3 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde Orkun A'ya ait park halindeki motosiklet çalındı.

        Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla olayın şüphelisi Abdurrazak Ş'yi (21) yakaladı.

        Hırsızlık olaylarının şüphelileri Murat A. ile Abdurrazak Ş. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüpheli Murat A'nın, Alican Y. ile buluşup motosiklete binerek uzaklaşması otoparkın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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