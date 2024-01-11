Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Pozantı'da araç plakalarında "karekod" uygulamasına başlandı

        Pozantı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Kılınçkaya, araç plakalarında yeni yıl itibarıyla "karekod" uygulamasına geçildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:04 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pozantı'da araç plakalarında "karekod" uygulamasına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pozantı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Kılınçkaya, araç plakalarında yeni yıl itibarıyla "karekod" uygulamasına geçildiğini belirtti.

        Kılınçkaya, yaptığı açıklamada, uygulamanın trafik güvenliğini sağlayacağını ifade etti.

        Çalışmayla sahte plaka kullanımının engelleneceğini belirten Kılınçkaya, şunları kaydetti:

        "Basılan plaka Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminde görülecek. Buradaki amaç sahte plakanın önüne geçilmesidir. Bu uygulama sahte plaka kullanımını engelleyecek. Her plakada üretildiği tarih, seri numarası ve üretim yeri gibi bilgiler elektronik ortama kaydedilecek. Böylece plaka takibi ve kontrolü daha sağlıklı bir şekilde yapılabilecek."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Doç. Dr. Gündoğdu: 20 günlük erken hasat için bereketli topraklar plastikle...
        Doç. Dr. Gündoğdu: 20 günlük erken hasat için bereketli topraklar plastikle...
        Mahrem imamlarla FETÖ'den ayrılanları ikna faaliyeti yürüten ihraç polis ya...
        Mahrem imamlarla FETÖ'den ayrılanları ikna faaliyeti yürüten ihraç polis ya...
        Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan evdeki 1 kişi tutuklandı
        Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan evdeki 1 kişi tutuklandı
        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
        Otoyolda TIR'ın çarptığı kadın öldü (2)
        Otoyolda TIR'ın çarptığı kadın öldü (2)