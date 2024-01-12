Kozan'da seyir halindeki otomobil yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobilde hasar oluştu.

Tarık Demiryürek yönetimindeki 01 P 2294 otomobil, Varsaklar Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yanan araçta hasar meydana geldi.

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