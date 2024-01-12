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        Kozan'da seyir halindeki otomobil yandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:02 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:04
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        Kozan'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobilde hasar oluştu.

        Tarık Demiryürek yönetimindeki 01 P 2294 otomobil, Varsaklar Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yanan araçta hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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